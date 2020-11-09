Биробиджан завершил ремонт дорог за 2020 год по нацпроекту

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Подрядчики в Биробиджане завершили работы на всех 13 дорогах, ремонт которых входил в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) за 2020 год, сообщается в понедельник на официальном портале Еврейской автономной области.

"В Биробиджане завершилась реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году в рамках программы было отремонтировано 13 автомобильных дорог общей протяженностью 17,437 км", - говорится в сообщении.

В итоге доля дорожной сети в городе, которая соответствует транспортно-эксплуатационным требованиям, достигла 30,8%. Всего за два года реализации нацпроекта в Биробиджане отремонтировано 27 км дорожного покрытия, за 6 лет предполагается довести до норматива почти 109 км дорог.

"В настоящее время мэрия города формирует список дорог для ремонта в 2021 году. Реализацию этого проекта на личном контроле держит губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн", - уточняется на сайте.