Театр юного зрителя в Хабаровске отремонтируют по нацпроекту в 2021 году

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта "Культура". Об этом ТАСС сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.

"На ремонт театра юного зрителя будет направлено 23,99 млн рублей по нацпроекту, из них 23,27 млн - средства федерального бюджета", - сказала Купченко.

Театр юного зрителя работает в Хабаровске с 1944 года, за все время в нем поставили более 400 спектаклей для детей и молодежи. Театр занимает два здания в историческом центре города, оба являются объектами исторического и культурного наследия. "Будет проведен капитальный ремонт большого зрительного зала - монтаж новой сцены, сценического оборудования, зрительных мест", - сказала Купченко. Она добавила, что места в новом зале будут приспособлены для комфортного посещения зрителей с ограниченными возможностями.

По ее словам, ремонт также планируется в здании хабаровского театра кукол. В будущем году специалисты разработают соответствующую проектно-сметную документацию.

В конце октября президент России Владимир Путин поддержал предложение продлить программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Сообщалось, что театр юного зрителя получил грантовую поддержку в рамках этой программы на постановку спектакля-путешествия "Джордж и тайны Вселенной" по книге Стивена и Люси Хокинг.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации указа главы государства "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".