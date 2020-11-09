В Амурской области впервые восстановление лесов провели на севере региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Более 12 млн сеянцев лиственницы и кедра посадили в этом году в Амурской области для восстановления лесов. Впервые деревья были посажены на севере региона - в Тындинском и Селемджинском районах, сообщает в понедельник пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области.

"Весной и осенью амурские лесоводы посадили более 12 млн сеянцев сосны, лиственницы и кедра на площади более 4 тыс. га. Десять лет работы по искусственному восстановлению лесов не проводились севернее Мазановского и Магдагачинского районов. В этом году посадили сеянцы в Тындинском и Селемджинском районах, где ранее практиковалось только содействие естественному восстановлению лесов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на дождливую погоду и переувлажнение почв, план по восстановлению лесов был выполнен, участки с молодым лесом появились во всех районах Приамурья.

Все сеянцы и молодые деревья были выращены в питомниках региона в и теплицах лесхозов. Работы по восстановлению лесов проводятся на средства федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". На 2020 год региону было выделено 85,16 млн рублей.

Нацпроект "Экология" реализуется в России по указу президента РФ Владимира Путина. Проект рассчитан до 2024 года, один из его подразделов - "Сохранение лесов". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.