Власти Забайкалья отремонтируют шесть домов культуры в 2021 году

ЧИТА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края планирует отремонтировать шесть домов культуры и создать две модельные библиотеки в 2021 году по национальному проекту "Культура", сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"В 2021 году по программе "Культурная среда" нацпроекта "Культура" в Забайкальском крае будет капитально отремонтировано шесть домов культуры. Они расположены в Карымском, Краснокаменском, Тунгокоченском, Хилокском и Шилкинском районах", - уточнили в пресс-службе.

Модельные библиотеки будут установлены в селе Хада-Булак Борзинского района, а также в селе Узон Дульдургинского района. Всего по программе "Культурная среда" в Забайкалье в 2021 году потратят 53,3 млн рублей, в том числе 50,4 млн рублей - из федерального бюджета.

Забайкальский край второй год участвует в нацпроекте. В этом году на капремонт 13 домов культуры из краевого и федерального бюджетов выделено 96,6 млн рублей, на 10 объектах уже завершены работы.

"Национальный проект "Культура" позволил капитально отремонтировать Дом культуры в селе Ясная. Самый большой клуб в Оловяннинском районе площадью 3 тыс. кв. м был построен в 1940 году. За всю 80-летнюю историю здание ни разу не ремонтировалось капитально. Сейчас впервые большой зрительный зал на 800 мест приобрел привлекательный вид и стал открыт для проведения культурных мероприятий", - подчеркнули в пресс-службе.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации указа главы государства "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".