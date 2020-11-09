В конкурсе "Лучший социальный проект" примут участие 68 предпринимателей Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс "Лучший социальный проект" завершился в Приморье, участие примут 68 предпринимателей, проекты которых направлены на решение социальных проблем. Это вдвое больше, чем годом ранее, сообщил в понедельник ТАСС гендиректор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров.

"В этом году мы получили в два раза больше заявок от предпринимателей на участие в конкурсе "Лучший социальный проект" - это не может не радовать. В прошлом году было 30 заявок, в этом - 68. Однако поменялся и сам конкурс: стало больше номинаций, они стали интереснее. Появились номинации по социальному туризму, разработке технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем", - сказал Никифоров.

Одним из участников конкурса стала туркомпания из Находки - предприниматели представили мобильное приложение, которое собирает и обрабатывает информацию о компаниях, работающих в туристической отрасли, и происходящих событиях с их описанием, фотографиями, местами проведения. Для слабовидящих создан аудиогид.

Призовые места будут присуждать в номинациях: здравоохранение, образование, культура, спорт, экология, производительность труда, поддержка занятости и разработка технических средств реабилитации при помощи IT-технологий. Жюри будет оценивать инновационный подход к решению проблем и финансовую модель - преимущество отдается проектам, которые вышли на самоокупаемость или приносят прибыль.

Итоги регионального этапа конкурса в ноябре подведет центр инноваций социальной сферы (подразделение центра "Мой бизнес"). Конкурс проводится для популяризации социального предпринимательства в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".