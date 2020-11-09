В Карелии открыли новый детский сад для детей младше трех лет

ТАСС, 9 ноября. Власти Республики Карелия в рамках нацпроекта "Демография" открыли в понедельник новый детский сад в поселке Шуя, который полностью закрыл вопрос с доступностью дошкольных учреждений для жителей близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщила вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник после церемонии открытия учреждения.

Проблему очередей в детские сады в регионе должны решить до конца 2021 года, но локально в некоторых населенных пунктах этот вопрос уже закрыт. В поселке Шуя новый детский сад на 80 мест на текущий момент, по оценке властей, полностью снимет вопрос доступности дошкольных учреждений.

"Садик долгожданный. Сегодня Прионежский район активно развивается. Потребность в местах для дошкольников серьезная была. В рамках нацпроекта "Демография" сегодня открылись новые группы в поселке Шуя. Сегодня здесь достаточно большое количество дошкольников. Главное - с открытием дошкольных групп мы закрываем потребность в количестве мест для малышей не только в поселке Шуя, но и в ближайших поселках в том числе. Детский сад красивый, современный", - сказала Подсадник.

Она уточнила, что создание детского сада обошлось в 66 млн рублей, из них 43 млн рублей - федеральные средства, остальное было выделено из регионального бюджета. По данным республиканских властей, блок ясельных групп рассчитан на 80 мест для ребят в возрасте до трех лет. Группы оснащены новым игровым и развивающим оборудованием. Учтены потребности маломобильных групп населения. Во дворе установлены 4 новых игровых площадки. Новые ясли будут посещать дети из Шуи и близлежащих населенных пунктов.