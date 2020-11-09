В Хабаровске обновили два стадиона

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Работы по реконструкции двух стадионов завершили в Хабаровске, средства на обновление спортобъектов выделили по нацпроекту "Демография". Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

"На стадионе "Заря", расположенном в поселке Горького (в черте города - прим. ТАСС), прошла масштабная реконструкция. На объекте было уложено новое футбольное поле и беговые дорожки для занятий легкой атлетикой. На стадионе "Юность", расположенном в первом микрорайоне Хабаровска, уложили новое искусственное покрытие на футбольном поле. Теперь оба спортивных объекта отвечают требованиям к проведению соревнований регионального масштаба", - говорится в сообщении.

Ранее новое искусственное покрытие футбольного поля по проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" появилось на хабаровских стадионах "Энергия" и "Авангард". Заниматься на обновленных спортивных сооружениях могут и профессиональные спортсмены, и любители. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, на реконструкцию стадионов направили 52,8 млн рублей по нацпроекту.

Всего спортивная база Хабаровского края включает 15 стадионов с трибунами на 1 500 мест и более.

Нацпроект "Демография", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.