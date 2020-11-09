Движение транспорта запустили по новому участку автотрассы в обход Иваново

ИВАНОВО, 9 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта запустили в понедельник по заключительному участку автотрассы протяженностью 2,8 км в обход города Иваново. Построенная по нацпроекту дорога позволит полностью убрать из Иванова транзитный трафик с ярославского и владимирского направлений, сообщил журналистам глава департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Вавринчук.

"Это стратегический важный для региона и города объект, он позволяет нам полностью убрать транзитный трафик с ярославского и владимирского направлений. Дорога рассчитана на 10 тыс. автомобилей в сутки. Протяженность нового участка [составляет] 2,8 км от аэропорта Иваново до улицы Станкостроителей", - сообщил Вавринчук, уточнив, что общая протяженность Западного обхода составляет 13,8 км.

К строительству заключительного этапа автотрассы дорожники приступили в ноябре 2019 года, средства на проект были выделены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "Дорога имеет четыре полосы движения, полностью освещена с помощью интеллектуальной системы управления, имеет пять камер фиксации нарушений ПДД и 12 камер видеонаблюдения", - уточнил Вавринчук.

По данным пресс-службы правительства региона, на строительство завершающего участка автотрассы было направлено более 689 млн рублей из федерального бюджета, еще 26,8 млн рублей выделил региональный бюджет.