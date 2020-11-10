Интернет по льготным тарифам появился в 18 удаленных селах Чукотки

ТАСС, 10 ноября. Субсидированный тарифный план доступа в интернет появился в 18 малочисленных населенных пунктах Чукотского автономного округа благодаря реализации нацпроекта "Цифровая экономика", сообщила ТАСС помощник руководителя по связям с общественностью и СМИ Департамента промышленной политики Чукотки Ольга Каталевская.

"Жителям округа компания "Сатис-М" представила тарифные планы, согласно которым стоимость 1 Гб трафика с использованием точек доступа Wi-Fi составляет не более 93 рублей в месяц при минимальной стоимости услуги в 500 рублей. Льготный тариф доступен для жителей сел Алькатваам, Амгуэма, Анюйск, Ваеги, Илирней, Инчоун, Кепервеем, Конергино, Мейныпильгыно, Новое Чаплино, Нунлигран, Островное, Сиреники, Снежное, Хатырка, Энмелен, Энурмино и Янракыннот", - сказала Каталевская.

Отмечается, что мероприятия реализуются в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" и направлены на снижение стоимости тарифов на услуги доступа к интернету до средних по Дальневосточному федеральному округу.

В настоящее время Чукотский автономный округ является единственным регионом России, не подключенным к высокоскоростному интернету по волоконно-оптической линии, поэтому жители округа пользуются спутниковым интернетом.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил реализовать проект "Доступный интернет", то есть дать россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым информационным сервисам. Он входит в национальный проект "Цифровая экономика", который рассчитан на период с 2019 по 2024 гг. Его основные задачи - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи и использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.