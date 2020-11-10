Медучреждения Приморья получили 60 новых машин скорой помощи

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Медучреждения Приморья получили 60 новых автомобилей скорой помощи. Спецмашины пополнят автопарки районных больниц, еще четыре скорые получит Владивосток, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Парк приморской службы скорой помощи пополнился еще 60 спецмашинами. Ключи от нового транспорта водителям медучреждений вручил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во вторник, 10 ноября. <…> Медики Приморья получили 11 новых автомобилей скорой помощи на базе УАЗ и "Форд" и 49 новых санитарных машин ГАЗ "Соболь", - говорится в сообщении.

Автомобили обеспечены специальным оборудованием - в каждом есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор. Также во всех машинах предусмотрены системы видеорегистрации, кондиционирования, сейф для хранения лекарств, дополнительные приборы отопления, что позволяет обеспечивать комфортное перемещение медицинских бригад и пациентов.

Ранее в Министерстве здравоохранения Приморья сообщали, что на покупку санитарного автотранспорта направлено 60,9 млн рублей из краевого бюджета.

Повышение доступности медицинского обслуживания соответствует задачам национального проекта "Здравоохранение", который предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизацию работы медицинских организаций.