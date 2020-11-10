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Мишустин распорядился выделить более 173 млн рублей на строительство спортивных объектов

Как сообщили в кабмине, финансирование получат Ингушетия, Мордовия и Воронежская область

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 173 млн рублей на строительство спортивных объектов в трех регионах России, сообщает во вторник пресс-служба правительства РФ.

"Финансирование получат три региона: Ингушетия, Мордовия и Воронежская область", - говорится в сообщении

В нем уточняется, что в Ингушетии на эти деньги построят два футбольных поля с искусственным покрытием, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и пять площадок ГТО, в Воронежской области - физкультурно-оздоровительный комплекс, а в Мордовии - футбольное поле.

Субсидии будут перераспределены в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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