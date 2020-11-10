На городских маршрутах Липецка будут работать свыше 30 новых автобусов

ЛИПЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Липецкой области передали перевозчикам, работающим на городских маршрутах регионального центра, 32 новых автобуса, приобретенных по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги". Торжественная церемония выдачи ключей от нового транспорта прошла во вторник на Соборной площади Липецка.

"В ближайшее время 32 машины выйдут на городские магистральные маршруты, мы качественно и вовремя подготовили соответствующую заявку и вошли в число первых 12 регионов, прошедших конкурсный отбор для участия в федеральной программе льготного лизинга в рамках нацпроекта", - рассказал на церемонии глава администрации области Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что крупнейший муниципальный перевозчик региона - "Липецкпассажиртранс" - получил скидку в размере 60% от стоимости автобусов при приобретении их в лизинг.

По словам Артамонова, все транспортные средства оснащены камерами видеонаблюдения, за режимом труда и отдыха водителей следит тахограф, а точность маршрута определяется системой ГЛОНАСС. "Кроме того, впервые в области новые автобусы оснащены системой контроля за состоянием водителей: на руку надевается специальный браслет, контролирующий пульс и дыхание. При появлении признаков сонливости он вибрирует и если вовремя не нажать специальную кнопку, передается сигнал диспетчеру, который оперативно связывается с водителем и в случае необходимости может вызвать скорую помощь", - пояснил глава региона. Также новые автобусы приспособлены для проезда маломобильных граждан.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, цена контракта на поставку автобусов с учетом 60-процентной скидки составила около 260 млн рублей. "Согласно условиям предоставления федеральной поддержки, машины должны работать на компримированном природном газе, иметь низкий уровень пола и эксплуатироваться на муниципальных маршрутах регулярных перевозок с установленными Минтрансом России параметрами", - сказали в пресс-службе. Приобретенные Липецкой областью автобусы, как заверили в пресс-службе, соответствуют всем этим требованиям.