Архангельская область подала заявку на создание Арктического НОЦ

ТАСС, 10 ноября. Власти Архангельской области направили заявку для участия в конкурсе на создание Арктического научно-образовательного центра (НОЦ) по нацпроекту "Наука". Работа будет вестись совместно с НАО и Мурманской областью, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Архангельская область подала заявку на участие в конкурсе проектов научно-образовательных центров. Планируемый к созданию Арктический НОЦ будет объединять научные и образовательные организации, а также предприятия реального сектора экономики северных территорий для реализации высокотехнологичных инновационных проектов в Арктической зоне РФ", - говорится в сообщении.

В России до 2024 года планируется создать не менее 15 НОЦ мирового уровня, один из них должен быть открыт в Арктике. Ранее сообщалось, что создать центр планируется на базе Северного Арктического федерального университета (САФУ).

НОЦ на базе САФУ будет решать задачи по созданию новых материалов и технологий. Прежде всего, это исследования и разработки для предприятий судостроения и судоремонта, комплекс работ, связанных с добычей и транспортировкой полезных ископаемых на арктическом шельфе, начиная от оценки экологических рисков, разработки и использования технологий глубоководных работ, подготовки морской арктической техники, добывающих комплексов. В сферу перспективных направлений также включили задачи логистики для оптимизации доставки грузов по Северному морскому пути в интересах добывающих компаний, Минобороны РФ.

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.