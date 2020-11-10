Новый детский сад с бассейном открыли в городе Котельниче Кировской области

КИРОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области в рамках нацпроекта "Демография" открыли во вторник новый детский сад в городе Котельнич, который закрыл вопрос с доступностью дошкольных учреждений для жителей районного центра. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Одной из задач нацпроекта "Демография" является ликвидация очередности в дошкольные учреждения. В Котельниче эту проблему удалось решить благодаря тому, что сегодня мы открываем здесь новый детский сад. И нам приятно осознавать, что современные детские сады открываются не только в Кирове, но и в районах области", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Васильева.

Строительство детского сада на 270 мест началось в августе 2019 года. До конца ноября садик получит лицензию на осуществление образовательной деятельности и у ребят из Котельнича впервые появится возможность ходить в детский сад с бассейном. Здесь также оборудованы музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда. По словам заведующей новым детским садом Светланы Согриной, благодаря открытию детского сада в городе создано более 50 рабочих мест, сейчас все сотрудники проходят медосмотр.

Город Котельнич - административный центр Котельничского района, расположен в 124 км от Кирова на правом берегу реки Вятки, является важным водным и железнодорожным узлом.

В 2018-2020 годы в Кировской области по нацпроекту "Демография" было запланировано строительство 20 детских садов. Кроме того, в рамках федерального проекта "Жилище и городская среда" был построен новый детский сад в жилом комплексе "Метроград" города Кирова.