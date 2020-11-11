В Якутии более 6,9 тыс. детей присоединились к проекту "Билет в будущее"

ЯКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Проект "Билет в будущее" по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов охватил в Якутии более 6,9 тыс. детей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия).

"Проект "Билет в будущее" дает возможность бесплатно пройти профориентационную диагностику, принять участие в практических мероприятиях и получить рекомендации по выбору кружков, секций и дальнейшего обучения в вузе или колледже. В данный момент в регионе зарегистрировано на платформе проекта более 6,9 тыс. детей, количество зарегистрированных родителей - свыше 2 тыс." - сказали в пресс-службе.

В регионе в этом году стартовал третий сезон проекта "Билет в будущее", школьники после профориентационной диагностики могут пройти профессиональные пробы на базе 24 образовательных учреждений по всей республике. Также с 18 до 54 увеличилось количество компетенций, в которых ученик может попробовать свои силы. Вместе с детьми в проекте могут участвовать их родители, чтобы видеть успехи своего ребенка.

Технологический колледж в Сунтарском районе Якутии третий год участвует в проекте. "В этом году у нас ведутся профессиональные пробы по четырем компетенциям - поварское дело, электромонтаж, сварочные технологии и ювелирное дело. Всего прошел пробы 41 ребенок, больше всего у нас заявок было по поварскому делу среди 6-х, 7-х и 8-х классов. В проекты у нас записываются не только с села Сунтар, административного центра Сунтарского района, но и с отдаленных сельских поселений. До конца этого года планируем охватить порядка 100 школьников", - сказала методист колледжа Альбина Михайлова.

Проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов "Билет в будущее" реализуется в республике по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Нацпроект "Образование", рассчитанный на 2019-2024 годы и реализующийся по указу президента РФ Владимира Путина, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.