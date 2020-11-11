В Приморье до конца года обезопасят 60 участков дорог с высокой частотой ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья модернизируют инфраструктуру безопасности на 60 участках краевых дорог, где отмечается наибольшее число ДТП, сообщает в среду пресс-служба правительства края. Часть средств выделена из федерального бюджета по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

"До конца года в Приморском крае на более чем 60 участках дорог выполнят мероприятия, которые позволят снизить число ДТП. Средства на эти цели направляют из федерального и краевого бюджетов, в том числе по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На выбранных участках дорог фиксируется повышенное число дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

К примеру, чтобы повысить безопасность пешеходов на четвертом километре автодороги к аэропорту Владивостока, будет установлен виадук. Где-то необходимо установить леерное ограждение, поставить светофор, сделать освещение, вывесить дополнительные дорожные знаки.

По словам заместителя начальника отдела контроля и приемки работ "Примуправтодора" Ильи Матюшко, средства на эти мероприятия направляют, в том числе, благодаря экономии во время торгов по объектам нацпроекта "БКАД".

Наступление холодов на проведение запланированных работ не влияет.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Его целями являются снижение числа мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение к 2024 году до 85% доли дорожной сети в нормативном состоянии в городских агломерациях и до 50% - в региональных.