Более 90 центров образования "Точка роста" откроются в Мордовии до 2024 года

ТАСС, 11 ноября. Порядка 100 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" создадут в Мордовии до 2024 года. Это позволит охватить дополнительным образованием учеников всех школ республики, расположенных в сельской местности и малых городах, сообщила в среду ТАСС и. о. министра образования Мордовии Елена Солдатова.

"В Республике Мордовия в школах за 2019-2020 годы уже открыто 69 "Точек роста". Планируем до 2024 года создать еще 95 центров "Точка роста", - сказала она, отметив, что за счет внедрения сетевой модели обучающиеся 100% школ республики, расположенных в сельской местности и малых городах, смогут изучать предметы с использованием высокотехнологичных рабочих мест.

По ее словам, высокотехнологичное оборудование в "Точках роста" помогает превратить уроки технологии, информатики, ОБЖ в увлекательные занятия. "Тренажеры-манекены, очки, шлемы виртуальной реальности, интерактивные комплексы, 3D-принтеры, квадрокоптеры и другие современные устройства позволяют ребятам получать учебные навыки и закреплять знания с помощью интересных экспериментов. Сельские школьники учатся успешно воплощать в реальность инженерные и конструкторские идеи. Центры также дают ребятам возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах", - отметила и.о. министра.

После уроков в "Точках Роста" ребята могут заниматься робототехникой, программированием, промышленным дизайном, шахматами. "Все это позволяет сформировать в сельских школах среду, способствующую развитию проектно-исследовательской деятельности и раскрытию индивидуальных талантов и способностей детей", - рассказала Солдатова.

Центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" создаются в России в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Они формируются как структурные подразделения школ, расположенных в сельской местности и малых городах.