В Хабаровском крае за два года восстановят лес на 127 тыс. га

ХАБАРОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Работы по восстановлению лесов в Хабаровском крае в 2021-2022 годах проведут на площади в 127 тыс. га, сообщил в среду ТАСС начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения комитета лесного хозяйства правительства региона Алексей Коврежников.

Лесовосстановительные работы проводят в регионах по федеральному проекту "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология".

"В 2021 и 2022 годах планируется выполнить лесовосстановление на площади 63 тыс. га и 64 тыс. га", - сказал Коврежников. Он добавил, что в этом году лес в Хабаровском крае восстановят на 62 тыс. га. С начала года естественное и искусственное лесовосстановление провели более чем на половине запланированной площади. К концу года работы выполнят полностью.

По словам Коврежникова, в Хабаровском крае создан единственный на Дальнем Востоке комплекс из 48 теплиц по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. В прошлом году в телицах вырастили 7,7 млн сеянцев лиственницы, что позволит в этом году выполнить искусственное лесовосстановление на площади 3,8 тыс. га. Лесные культуры, выращиваемые таким способом, отличаются высокой приживаемостью, хорошим годовым приростом и не требуют длительного ухода.

Лес в регионе ежегодно вырубают примерно на 50 тыс. га. Деревья - в основном, лиственницу, ель, кедр - высаживают на месте рубок, а также на территориях, где бушевали лесные пожары, на гарях и пустырях. Специалисты также занимаются сохранением подроста, минерализацией почв.

Восстановление лесов - одно из 11 направлений нацпроекта "Экология". Всего на его реализацию в РФ планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей: из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.