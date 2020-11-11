В Удмуртии в рамках акции "Сохраним лес" высадили 500 тыс. саженцев ели и сосны

ИЖЕВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Участники всероссийской акции "Сохраним лес" в Удмуртии высадили в каждом районе республики в общей сложности 500 тыс. саженцев ели и сосны на площади более 120 га, сообщается в среду на сайте главы и правительства региона.

"Акция прошла во всей районах республики. Высажено полмиллиона сеянцев ели и сосны на площади более 120 гектаров. Участие в ней приняли не только сотрудники лесничеств, но и общественные активисты, предприятия лесопромышленного комплекса и отдельные граждане - все, кому не безразлична судьба леса. Кроме посадки лесных культур, в рамках мероприятий обустроены места отдыха и родники, убраны территории от мусора", - говорится в сообщении.

Председатель правительства республики Ярослав Семенов сообщил, что главная задача на предстоящие три года - обеспечить восстановление лесов в полном объеме, чтобы на каждое срубленное дерево высаживалось одно новое. Это один из ключевых показателей национального проекта "Экология".

"Всего в рамках нацпроекта в этом году Удмуртия должна восстановить 8,5 тыс. га леса. Безусловно, с этой задачей мы справимся", - цитирует Семенова пресс-служба.

Кроме того, в регионе в этом году прошла международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, в октябре на территории ботанического сада высадили 1000 саженцев дуба на площади 0,5 га. В акции приняли участие около 50 человек. Весной этого года акция проходила дистанционно, поэтому любой желающий мог посадить дерево на собственном участке. Жители высадили более 2000 деревьев и кустарников различных пород в память о своем герое.

Всероссийская акция "Сохраним лес" началась в августе на Камчатке. Она задумывалась как ответ на лесные пожары. Всего в 2020 году планируется высадить 40 млн деревьев. Акция организована в рамках национального проекта "Экология", работа над ним ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.