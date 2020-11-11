В Тольятти открыли центр опережающей профподготовки для освоения новых технологий

САМАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) открылся в Тольятти для посетителей любого возраста, которые хотят развивать свои навыки в работе и осваивать новые технологии. Предприятия и организации смогут в формате "единого окна" подать заявку на нужного специалиста, который может быть подготовлен, в том числе, по стандартам Ворлдскиллс Россия, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Новые реалии требуют постоянной трансформации и подталкивают каждого человека развивать свои компетенции и осваивать технологии независимо от возраста. Поэтому особенно отрадно, что в нашем регионе начинает работать Центр опережающей профессиональной подготовки, деятельность которого и будет направлена на решение данных задач", - цитирует пресс-служба заместителя председателя регионального правительства Александра Фетисова.

Планируется, что в мероприятиях центра будут участвовать не менее 6 тыс. человек ежегодно. Школьники смогут посетить профориентационные занятия, более старшее поколение - освоить новые компетенции. Организации могут сделать заявку на нужного специалиста в режиме "единого окна", при этом сотрудник будет подготовлен, в том числе, в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Центр был создан в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.