В Волгограде почти на год раньше срока сдадут первую очередь дублера главной магистрали

ВОЛГОГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Масштабный дорожный проект - строительство первого этапа дороги-дублера одной из главных магистралей Волгограда - будет завершено вместо ноября 2021 года уже до конца 2020 года, сообщил в среду журналистам проинспектировавший ход работ на объекте губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Это очень важный проект для Волгограда, люди ждали его десятки лет, многие поколения о нем мечтали. Дорога соединит шесть районов города, она является дублером Второй продольной и, в итоге, станет полнокровным продолжением Первой продольной магистрали. Сегодня мы находимся в завершающей стадии первого этапа. До конца года все работы будут завершены и объект полностью введут в эксплуатацию", - сказал Бочаров, отметив, что ранее по плану сдача первого этапа этой дороги должна была состояться в ноябре 2021 года.

Глава региона отметил, что строителям пришлось вести работы на участке со сложным рельефом местности, требовалось перенести большое количество коммуникаций, однако подрядчики применили современные технологии, благодаря чему четырехполосная дорога длиной почти 1,5 км отвечает всем стандартам качества, безопасности и комфорта.

"Сегодня идут работы по окончательному формированию второго участка дороги. В течение следующего года мы завершим подготовку и начнем строительство второй очереди - это еще 2 км", - уточнил губернатор. Глава региона выступил с инициативой присвоить новой дороге имя одного из заслуженных волгоградских ветеранов. "В ближайшее время пройдет обсуждение с ветеранским сообществом и будет предложено имя, которое присвоят участку дороги. Это особенно важно в год 75-летия Победы", - подчеркнул Бочаров.

Строительство новой дороги в Волгограде ведется в рамках регионального приоритетного проекта нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Всего, по данным пресс-службы администрации региона, за 2014-2019 годы работы всех видов (от ремонта до строительства) охватили 2,1 тыс. километров автодорог - такой объем выполнен впервые с советских времен. С учетом 2020 года этот показатель превысит 2,4 тыс. км. Общее фактическое финансирование дорожной деятельности в регионе выросло в десять раз: с 5 млрд рублей в 2014 году до 49,4 млрд в 2020 году. Работа продолжается с опорой на национальные и федеральные проекты.