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В Липецкой области за два года закупили более 60 единиц пожарной техники для лесхозов

Область вошла в десятку регионов, где в этом году не допустили ни одного лесного пожара

ЛИПЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Свыше 60 единиц новой противопожарной техники для лесных хозяйств закупили в Липецкой области за последние два года. Об этом сообщил в среду глава администрации региона Игорь Артамонов, подводя итоги пожароопасного сезона текущего года.

"Идет обновление лесопожарной спецтехники, оно проводится уже второй год в рамках нацпроекта "Экология": с 2019 года за счет средств федерального бюджета закуплено 69 единиц лесопожарной техники и оборудования",- сказал он.

По словам Артамонова, по итогам сезона Липецкая область вошла в десятку регионов, где в текущем году не было допущено ни одного лесного пожара. "Позитивной динамики во многом удалось достичь за счет оперативного обнаружения и реагирования на возгорания на прилегающих территориях к государственному лесному фонду",- продолжил глава региона. Кроме того, уверен он, большую роль сыграла система дистанционного видеомониторинга лесного фонда и постоянное патрулирование лесничеств.

Между тем, как отметили в пресс-службе областной администрации, на ликвидацию возгораний сухой травы вблизи лесных массивов пожарная техника выезжала в этом году 325 раз.

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