Нижегородская область вошла в первую тройку по числу обучающихся по цифровым сертификатам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Нижегородская область заняла второе место по числу граждан, принятых на образовательные программы по цифровым сертификатам, сообщил журналистам в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По числу граждан, принятых на образовательные программы, Нижегородская область на втором месте после Татарстана среди 48 регионов России, участвующих в проекте, одобрено 3 337 заявок. То, что нижегородцы проявили такой интерес к программе, считаю закономерным. IT-сфера - одна из самых перспективных сегодня. Несмотря на пандемию, отрасль не только не просела, но и, напротив, набрала обороты", - пояснил Никитин.

Он отметил, что в настоящее время в области работают более 1 тыс. IT-компаний, в которых трудятся около 33 тыс. человек, но по-прежнему существует дефицит кадров.

"Мы очень рассчитываем, что нижегородцы, которые получат дополнительное образование по программе "Персональные цифровые сертификаты", смогут реализовать себя в компаниях родного региона", - добавил губернатор.

Обучение по 22 направлениям, в которые входят кибербезопасность, интернет вещей и промышленный интернет, искусственный интеллект, программирование, будет проходить в дистанционном формате. Стоимость обучения тех, кто успешно пройдет обучение, будет возмещаться образовательным организациям из средств федерального бюджета по проекту "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика". Согласно нацпроекту, к 2024 году предполагается, что 40% населения России повысят уровень владения цифровыми навыками и компетенциями цифровой экономики. Предполагается, что более 1 млн специалистов пройдут переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках программ дополнительного образования.