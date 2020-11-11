Более 8 тыс. мурманских семей получили поддержку при рождении детей

ТАСС, 11 ноября. Более восьми тысяч семей в Мурманской области получили поддержку при рождении детей на общую сумму около 1,2 млрд рублей по национальному проекту "Демография" и региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Мурманской области", сообщили ТАСС в среду в Министерстве труда и социального развития региона.

"На сегодняшний день более 8 тысяч заполярных семей являются получателями выплат в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Мурманской области" нацпроекта "Демография". В 2020 году на эти цели выделено около 1,2 млрд рублей, из них 1,01 млрд - из федерального бюджета и 183,8 млн рублей - из областного", - сказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что главная цель нацпроекта - увеличение к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,683. Региональным проектом было предусмотрено внедрение механизма финансовой поддержки семей не только для повышения рождаемости, но и для улучшения качества жизни семей с детьми и обеспечения их защиты. Выплаты производятся по двум категориям: ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьям при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Для определения права на получение выплаты по первой категории, в связи с рождением малыша, установлена величина, которую не должен превышать среднедушевой доход семьи: в 2020 году это 35 682 рубля. Размер выплаты - 17 193 рубля в месяц.

Претендовать на выплату по второй категории, в связи с рождением третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, могут семьи со среднедушевым доходом 41 275 рублей в 2020 году. В этом случае размер выплаты составит 17 709 рублей в месяц.