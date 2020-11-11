В Курской области достроили вертолетную площадку для санавиации

КУРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Строительство вертолетной площадки на базе областной клинической больницы завершено в Курской области, сообщил в среду во "ВКонтакте" губернатор региона Роман Старовойт.

"Из Курской областной клинической больницы будет летать санавиация. Мы уже возвели вертолетную площадку. Первые вылеты запланированы на I квартал 2021 года", - написал Старовойт.

Как отметил глава региона, наличие санитарной авиации на площадке клинической больницы позволит оперативнее и экономичнее доставлять на лечение пациентов из любой точки региона. В ближайшее время больница также получит средства из федерального бюджета, которые направят на реконструкцию хирургического корпуса и строительство станции скорой медицинской помощи.

В июле 2020 года сообщалось, что власти Курской области до 2022 года включительно направят более 80 млн руб. субсидий из федерального бюджета на развитие санитарной авиации в регионе по нацпроекту "Здравоохранение". К 2024 году обучение должны пройти пять анестезиологов- реаниматологов и пять медицинских сестер, что позволит обеспечить в области круглосуточную медико-авиационную эвакуацию.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.