В Ингушетии высадят 2 тыс. деревьев белой акации для развития пчеловодства

МАГАС, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены высадить в разных лесничествах региона до конца ноября 2 тыс. деревьев белой акации в рамках нацпроекта "Экология" для развития пчеловодства в республике. Об этом ТАСС рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.

"По поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова до конца месяца мы намерены посадить 2 450 деревьев, из них 2 тыс. - медоносная белая акация, в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" нацпроекта "Экология". Глава республики считает, что лесные плантации акаций станут большим подспорьем в развитии пчеловодства, помогут сократить ежегодную гибель пчел и являются неоценимой поддержкой для пасечников. Акациевый мед ценится тем, что он прозрачный и светлый, имеет приятный вкус", - сказал Евлоев.

По его словам, пчеловоды региона ранее жаловались на малое количество в лесах региона медоносных деревьев.

"Как правило, место под стационарную пасеку пчеловоды выбирают такое, где рядом есть участки, поросшие медоносными деревьями. В пчеловодстве акация - это первостепенный весенний медонос, а в охотничьих угодьях - природный корм для парнокопытных. Планируется озеленить 5 гектаров Новоредантского и Галашкинского участковых лесничеств, а октябрь - ноябрь наилучшим образом соответствуют лесотехническим условиям для посадки молодых деревьев в регионе", - добавил министр.

Всероссийская акция "Сохраним лес" началась 26 августа на Камчатке. Всего планируется высадить 40 млн деревьев, присоединятся все регионы страны. Все места высадок доступны на официальном сайте акции сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Всероссийской акции "Сохраним лес". Портал "Будущее России. Национальные проекты" поддерживает акцию "Сохраним лес" в статусе стратегического информационного партнера.