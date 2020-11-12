В Якутии до конца 2020 года откроют четыре IТ-центра

ЯКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. В четырех районах Якутии до конца этого года по национальному проекту "Цифровая экономика" планируют открыть IТ-центры. Уже запущен IТ-центр в Усть-Алданском районе, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.

"Согласно указу главы Республики Саха (Якутия) об инновационном и цифровом развитии региона к 2024 году планируется открыть не менее 17 IТ-центров. В прошлом году было открыто пять, до конца 2020 года откроются IТ-центры в Мирнинском, Хангаласском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. На данный момент уже открыт новый IТ-центр в селе Борогонцы, административном центре Усть-Алданского района", - сказали в пресс-службе.

Для создания IТ-центра власти района обязаны предоставить помещение. Министерство приобретает мебель, компьютерное оборудование и оргтехнику на сумму 1 млн рублей. Также для обеспечения высокой скорости интернета в IТ-центре ведут переговоры с операторами связи.

Работа проводится по национальному проекту "Цифровая экономика". IТ-центры должны обеспечить цифровое развитие в районах Якутии, давать постоянный доступ к современным информационным технологиям, образовательным программам.

Благодаря запуску IТ-центров в районах республики можно не только обучить людей новым цифровым навыкам и компетенциям, но и добиться появления новых IТ-компаний с новыми рабочими местами.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан на период до 2024 года, в него включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность".