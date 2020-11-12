Фармацевтическая справочная служба Ульяновска будет обслуживать жителей всего региона

УЛЬЯНОВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Работа по переформатированию Городской фармацевтической справочной службы Ульяновска завершится к концу месяца, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Виктор Мишарин. После этого в нее смогут обратиться за информацией жители всей Ульяновской области.

"С целью создания регионального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводятся мероприятия по переформатированию работы службы "003" в части расширения ее на весь регион, предоставления доступа к информации всем медицинским организациям для решения проблемы назначения лекарственных препаратов больным, поиска замены аналогичными, более доступными препаратами. К концу ноября 2020 года планируется организовать работу службы "003" уже в новом формате", - сказал собеседник агентства.

Министр добавил, что прорабатывается возможность подключения аптечных сетей к справочно-информационной службе "003". "Для аптечных организаций информация о наличии препаратов в других аптеках и об уровне цен на препараты позволяет определять свою ценовую политику и в целом стимулирует развитие здоровой конкуренции", - пояснил он.

По словам Мишарина, для более эффективной работы разработано программное приложение "Справка-сервер", которое функционирует в локальной сети справочной службы. Соответственно, в аптеке, подключенной к справочно-информационной системе, работает приложение "Справка-аптека". "Специалисты службы вносят дополнения и изменения в базу данных лекарственных препаратов. В состав информационно-фармацевтической сети на 1 ноября входит 125 абонентов, из них 86 аптек, 33 аптечных пункта и 4 других учреждения, в числе которых ортопедические салоны и магазины медтехники. На справочно-информационное взаимодействие заключено 49 договоров", - уточнил он.

Министр отметил, что справочник лекарственных средств, изделий медицинского назначения и другой парафармацевтической продукции в электронной базе данных сервера включает в себя 13 771 наименование. В настоящее время в справочной службе работают 8 специалистов с фармацевтическим образованием, 2 провизора и 6 фармацевтов-операторов. "В справочную службу в день поступает около 600 звонков. Самая многочисленная группа пользователей, заинтересованных в эффективной работе справки, это жители области. К особой категории граждан, пользующихся услугами справочной "003", относятся пенсионеры и инвалиды, для которых возможность знать, где имеется нужный препарат и по какой цене, принимает зачастую жизненно важное значение", - сказал Мишарин.

Городская фармацевтическая справочная служба была организована на территории Ульяновской области в 1995 году для формирования единого информационного пространства в сфере лекарственного обеспечения населения, повышения качества обслуживания и доступности оказания лекарственной помощи. Справочная служба "003" имеет эксклюзивное право по организации и формированию единой информационной фармацевтической сети на территории Ульяновской области. Воспользовавшись услугой, можно быстро узнать информацию о наличии препаратов и их ценах в аптеках города, подключенных к единой информационной сети. Жителям также предоставляется информация о телефонах, местонахождении аптек, группах лекарственных препаратов и их синонимах, применении, хранении, противопоказаниях и побочных действиях.

О нацпроекте

Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных препаратов для населения является одной из задач национального проекта "Здравоохранение". Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.