В Якутии построят центр обработки данных, который может стать опорным для Дальнего Востока

ЯКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) поддержало проект строительства в Якутске нового центра обработки данных (ЦОД) стоимостью 2,6 млрд рублей. Он может стать опорным для Дальнего Востока и Арктической зоны России, сообщается в четверг на сайте Минвостокразвития России.

В 2013 году рамках государственной программы "Развитие информационного общества" в Якутске построили центр обработки данных электронного регионального правительства, который является технологической площадкой для размещения более 700 информационных систем и ресурсов органов государственной власти Якутии, а также их подведомственных учреждений. Он уже загружен более чем на 85%.

"Сейчас прорабатывается схема финансирования проекта. По предварительным подсчетам, его стоимость оценивается в 2,6 млрд рублей. Мы совместно с Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) проработаем вопрос по схеме финансирования, поиску инвесторов, а также намерены представлять этот проект потенциальным инвесторам во время проведения роуд-шоу и переговоров", - приводятся в сообщении слова управляющего директора АНО АПИ Дмитрия Чеснокова.

Новый центр обработки данных в Якутске будет полностью соответствовать требованиям федерального законодательства в области IT и защиты информации. Более того, он может стать опорным на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. На мощностях нового ЦОД будут размещены все государственные информационные системы Якутии.

"Вычислительные мощности ЦОД планируется разместить в трех машинных залах на общей площади 818 кв. м. Между регионом и ПАО "Ростелеком" заключен контракт на проектирование ЦОД. Планируется, что проектирование будет завершено до конца ноября текущего года", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, власти Якутии активно внедряют новые цифровые платформы и сервисы в ходе цифровой трансформации государственного управления и при реализации национальных проектов. "Нужны дополнительные мощности для обработки и хранения данных, в том числе Big Data. Кроме потребности со стороны государственных и муниципальных органов мы видим запрос на создание нового центра обработки данных со стороны коммерческих структур", - пояснил представитель АНО АПИ.