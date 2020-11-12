Власти Ижевска закупят новые трамваи на 752 млн рублей

ИЖЕВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Ижевска впервые за 17 лет закупят в парк муниципального транспортного предприятия "ИжГЭТ" 16 низкопольных трамваев, стоимость вагона составляет 47 млн рублей, сообщил в четверг во время прямого эфира на своей странице "ВКонтакте" глава города Олег Бекмеметьев.

По его словам, закупать транспорт будут по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", последний раз серьезное обновление парка проводилось в 2003 году.

"Из 60 городов были отобраны всего 13 городов-претендентов на получение трамваев, в том числе наш город Ижевск. Мы ожидаем, что уже в этом году будет приобретено 16 низкопольных трамваев, стоимость каждого вагона очень высокая, дорогие друзья, вагон стоит порядка 47 млн рублей, 60% этой суммы будут компенсированы нам из федерального бюджета, 40% будут финансироваться из регионального бюджета", - сказал Бекмеметьев.

Вагоны производит Тверской вагоностроительный завод, сейчас идет подписание всех необходимых документов. "До конца года рассчитываем получить первые поставки. И за последние 17 лет наконец-то пойдут новые современные трамваи", - добавил Бекмеметьев.

Он уточнил, что сейчас в Ижевске 11 трамвайных и восемь троллейбусных маршрутов, на линию ежедневно выходят около 128 трамваев и 145 троллейбусов, парк при этом изношен на 80%.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".