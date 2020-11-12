В Удмуртии на реализацию нацпроектов планируют направить более 9 млрд рублей в 2021 году

ИЖЕВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2021 году направят на реализацию национальных проектов более 9 млрд рублей, при этом 6,1 млрд рублей республика получит из федерального бюджета. Об этом в четверг на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете республики сообщил министр финансов региона Станислав Евдокимов.

"В проекте бюджета предусмотрено финансирование и обеспечение региональной составляющей национальных проектов. В целом на реализацию национальных проектов в бюджете запланировано 9 млрд 340 млн рублей, из них 6 млрд 176 млн рублей - это средства федерального бюджета", - сказал Евдокимов.

По словам министра, Удмуртия участвует в реализации 11 национальных проектов, для достижения целей и показателей которых в республике утверждено 50 региональных проектов.

В целом проект закона о бюджете на 2021 год предусматривает доходы в размере 65 млрд 935 млн рублей, расходы - 65 млрд 958 млн рублей, дефицит составит 23,6 млн рублей. "Общая сумма безвозмездных поступлений на следующий год запланирована в сумме 14 млрд 520 млн рублей, но на сегодняшний момент мы знаем не обо всех трансфертах, ко второму чтению нашего бюджета сумма этой доходной составляющей будет увеличена", - отметил министр.