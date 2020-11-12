Скорая помощь в Кировской области получила 22 новых автомобиля

КИРОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Службы скорой медицинской помощи Кировской области получила 22 новых автомобиля, в том числе машины Ford, "ГАЗ" и "УАЗ", они помогут оперативно отрабатывать вызовы в период пандемии, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Автопарк единой службы скорой медицинской помощи Кировской области пополнился новой техникой. В рамках распределения по линии Минпромторга РФ в регион поступили 22 автомобиля класса "В". Из них - три автомобиля марки Ford, девять - марки "ГАЗ", остальные 10 - "УАЗ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, автомобили оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ и другим оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Они позволят оказывать медицинскую помощь пациентам уже при транспортировке в медучреждение. Машины уже направлены в 12 районов региона.

Как отметили в правительстве области, в связи с пандемией коронавируса нагрузка на скорую помощь в регионе серьезно возросла. В городе Кирове ежедневно работают 50 бригад скорой помощи. Кроме того, чтобы снять нагрузку со скорой, при каждой поликлинике создана служба неотложной помощи, сейчас только в областном центре работает 43 бригады неотложной помощи для пациентов с COVID-19.

"Поставка 22 автомобилей - важное событие в сфере здравоохранения региона, которое значительно усилит позиции службы скорой помощи. В период эпидемии COVID-19 существенную помощь нам оказывает сформированная в регионе Единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации с единым диспетчерским центром. Она включает в себя три вертолета, 394 единицы санитарного транспорта и помогает оперативно отрабатывать вызовы, четко выполнять маршрутизацию пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, вести статистический контроль за ситуацией", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Андрея Черняева.

В июне текущего года в регион уже поступило 16 машин скорой помощи.