Затраты на проведение финала WorldSkills в Уфе составят около 3 млрд рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Общие затраты на проведение финала WorldSkills в Уфе в 2021 году оцениваются в сумму порядка 3 млрд рублей, с учетом стоимости строительства объектов, на базе которых пройдут соревнования. Расходы будут возмещены эффектом от масштабного мероприятия, среди которых - создание семи новых предприятий в регионе, сообщил ТАСС в четверг премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на полях форума "Сильные идеи для нового времени".

"В целом, если считать уже вложенные средства, объем финансирования [подготовки к WorldSkills] - порядка 3 млрд рублей, в общей сложности. Это окупается косвенно, во-первых, это дает престиж региону. Во-вторых, так называемое бизнес-наследие развиваем, планируем, что не менее семи новых крупных предприятий останется в Башкортостане после проведения WorldSkills. Это даст уже даст нам окупаемость прямую", - сообщил Назаров.

В настоящее время ведутся строительные работы в технопарке "Уфимский", который станет площадкой мероприятия. Всего в соревнованиях будут участвовать представители примерно 100 специальностей, половина из них - от Башкирии, добавил собеседник агентства.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

О чемпионате

Финал национального чемпионата WorldSkills ежегодно проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", который входит в нацпроект "Образование". Соревнования проводятся среди студентов образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет.

В 2020 году организаторами чемпионата выступили Министерство просвещения, правительство Кузбасса, союз "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ).

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.