Участники хакатона WorldSkills Russia создадут карту выбора профессий для школьников

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Участники хакатона по анализу больших данных, который 28-29 ноября проведут союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" и Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ), проанализируют "цифровой след" старшеклассников из 68 регионов России, которые принимают участие в проекте ранней профориентации "Билет в будущее" и создадут первую карту выбора профессий для школьников. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

Хакатон состоится в онлайн-формате. В нем могут принять участие команды до пяти человек, участники должны владеть хотя бы одним языком программирования, уметь писать запросы к базам данных и знать основы математической статистики.

"Первый хакатон по анализу больших данных проекта "Билет в будущее" проведут Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" и Кружковое движение НТИ. Участники Bilet.hack проанализируют информацию о школьниках 6-11 классов 68 регионов России и их "цифровой след" в проекте "Билет в будущее": результаты анкетирования, тестов и профессиональных проб. Итогом хакатона станет первая карта выбора профессий школьниками по регионам, а также алгоритмы, которые позволят организаторам повысить качество проекта", - говорится в сообщении.

Директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи союза "Молодые профессионалы" Евгения Кожевникова отметила, что за время существования всероссийского проекта "Билет в будущее" накопились огромные массивы данных, анализ которых позволит понять связь между индивидуальными особенностями участников и параметрами среды, в которой они развиваются".

Участники хакатона получат собранные по итогам реализации проекта "Билет в будущее" в 2018-2019 годах анонимные анкеты школьников, результаты пройденных тестов и данные об участии в офлайн-активностях - профессиональных пробах и фестивалях профессий. "Билет в будущее" входит в паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.