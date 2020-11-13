Более 600 жителей Якутии пройдут бесплатное обучение цифровым профессиям

ЯКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Жители Якутии приступили к бесплатному обучению по программе персональных цифровых сертификатов, всего на образовательные курсы записалось более 600 человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия).

"Жители республики, зарегистрировавшиеся в программе персональных цифровых сертификатов, начали обучение. Обучение проходит полностью в дистанционном формате. Всего на образовательные курсы на сегодняшний день записались 602 жителя Якутии", - сказали в пресс-службе, отметив, что всего поступило свыше 1,5 тыс. заявок на получение персональных цифровых сертификатов.

Участникам программы представили каталог образовательных программ из 426 курсов ведущих образовательных организаций страны. В этот каталог вошли также курсы организаций республики - Якутский колледж связи и энергетики им. П. И. Дудкина, Южно-Якутский технологический колледж и Транспортный техникум им. Р. И. Брызгалова.

"Среди слушателей Якутии наиболее востребованными направлениями обучения оказались большие данные, интернет вещей и промышленный интернет, искусственный интеллект, а также кибербезопасность и защита данных", - добавили в пресс-службе.

Выдача персональных цифровых сертификатов от государства проходит по федеральному проекту "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика". Якутия в 2019 году наряду с Башкортостаном, Татарстаном, Тульской и Ростовской областями вошла в пятерку регионов, где обучение по цифровым сертификатам начали проводить в пилотном режиме. В общей сложности курсы повышения квалификации прошли 5 тыс. человек.

Национальный проект "Цифровая экономика" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Нацпроект разработан на период до 2024 года, в него включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность".