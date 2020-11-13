В Вилючинске на Камчатке начали строить детсад, который полностью закроет очередь

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Строительство детского сада на 260 мест началось в городе моряков-подводников на Камчатке - власти региона планируют сдать объект в 2022 году. Завершение строительства в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Демография" позволит полностью закрыть потребность населения Вилючинска в этом виде образовательных услуг, сообщила ТАСС ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и финансирования Минстроя Камчатского края Мария Милькина.

"Подрядная организация приступила к работам на объекте. В этом году будут выполнены все работы нулевого цикла: заливка монолитных железобетонных фундаментов по всем пяти блокам. Завершение строительства запланировано на осень 2022 года, детский сад рассчитан на 260 мест. Это позволит полностью сократить очередь в детсады Вилючинска", - сказала Милькина.

Она добавила, что новое дошкольное образовательное учреждение будет современным и функциональным. Всего же в настоящий момент на полуострове строится шесть детских садов по нацпроекту "Демография", в которые уже в ближайшие годы смогут пойти около 1 300 малышей.

Ранее в краевом Минобразования сообщали ТАСС, что в 2016 году во всех муниципалитетах Камчатского края была достигнута полная доступность детсадов для детей в возрасте от трех до семи лет, а для детей младше трех лет - в 11 из 14 муниципалитетах. Регион участвует в федеральном проекте "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", входящем в национальный проект "Демография".

Президент РФ Владимир Путин 23 сентября на встрече с членами Совета Федерации поручил до конца 2020 года наверстать отставание в создании новых мест в детских садах, хотя оно и произошло по объективным причинам.