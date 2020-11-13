Специалисты учреждений культуры из Приамурья прошли обучение в лучших центрах страны

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Около 200 специалистов учреждений культуры Амурской области благодаря нацпроекту "Культура" прошли курсы повышения квалификации в центрах непрерывного образования в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Обучение было направлено на сплоченность коллектива и креативный подход в работе, сообщила в пятницу журналистам министр культуры области Надежда Доргунова.

"Ни одно культурное учреждение не привлечет в свои стены зрителей, если там нет сплоченного, интересного, креативного, творческого коллектива. Направление ["Творческие люди" национального проекта "Культура"] ориентировано на поддержку таких людей. В рамках него в центрах непрерывного образования проходят курсы повышения квалификации, и на сегодня мы уже обучили 196 специалистов отрасли культуры. Обучение проходят в центрах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке", - сказала Доргунова на пресс-конференции, посвященной подведению итогов реализации нацпроекта "Культура".

В рамках нацпроекта в Амурской области также идет работа по привлечению "волонтеров культуры", которые помогают в проведении мероприятий - например, фестиваля театра и кино "Амурская осень". "Около 300 "волонтеров культуры" зарегистрированы на сайте доброволец.рф.", - отметила министр.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".