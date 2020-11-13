Лесники Бурятии получат в 2021 году более 200 млн рублей на технику

УЛАН-УДЭ, 13 ноября. /ТАСС/. Бурятия получит более 200 млн рублей в 2021 году на приобретение техники и оборудования по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Ольга Бычкова.

Бурятия - один из регионов, где лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой, пожароопасный период длится с апреля по октябрь. В 2019 году в республике было зарегистрировано 598 пожаров общей площадью более 226 тыс. га, ущерб составил более 280 млн рублей.

"В 2021 году по нацпроекту получим 205,5 млн рублей. На эти средства запланирована закупка 60 единиц лесопожарного оборудования и снаряжения, а также 90 единиц лесопожарной техники - это квадроциклы, тракторы, вахтовые и грузопассажирские автомобили, бульдозера и тралы с тягачами. Торги на приобретение техники уже запущены по аналогии с прошлым годом - пораньше. Это позволит получить часть техники до наступления следующего пожароопасного сезона", - сообщила Бычкова.

Средства по национальному проекту регион начал получать в 2019 году. Приобретенная техника помогает бороться со стихией. Площадь возгораний в этом году составила 89,9 тыс. га, это вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. Оперативность тушения природных пожаров составила 84,2%, режим ЧС республиканского масштаба не вводился в 2020 году ни разу.

"В 2019 году на сумму 240 млн рублей было закуплено 57 единиц техники и более 400 - оборудования. В этом году - 30 единиц техники и 35 - оборудования на 121,5 млн рублей", - уточнили в РАЛХ.

Нацпроект "Экология" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект рассчитан на период до 2024 года и включает 11 федеральных проектов. Цель проекта - обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. В целом на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.