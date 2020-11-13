Промышленный экспорт предприятий Волгоградской области вырос до $950 млн

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Промышленные предприятия Волгоградской области по итогам девяти месяцев текущего года увеличили экспорт на 40%, до $950 млн, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Несырьевой промышленный экспорт предприятий Волгоградской области по итогам января - сентября 2020 года, согласно таможенным данным, вырос на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил почти $950 млн. По данным комитета промышленной политики, торговли и ТЭК региона, в январе-сентябре производители металлов и изделий из них увеличили экспорт продукции в 1,6 раза", - говорится в сообщении.

По данным администрации, возросла поставка черных металлов, химических изделий. По итогам января-сентября 2020 года общий объем экспорта всех отраслей экономики Волгоградской области составил $1,51 млрд. Этот показатель за аналогичный период 2019 года был равен $1,09 млрд.

Власти Волгоградской области ранее поставили задачу увеличить вдвое объемы несырьевого экспорта до 2024 года, для этого разработан региональный проект "Промышленный экспорт Волгоградской области". В регионе делают упор на развитие индустриального сектора с привлечением средств инвесторов и государственной поддержки, создание новой востребованной рынком продукции, увеличение объемов ее производства. Активно используются возможности федеральных и региональных институтов развития: за последние четыре года 26 волгоградских промышленных предприятий-экспортеров привлекли более 2 млрд рублей господдержки.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит своей основной задачей выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Согласно Указу "О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт национального проекта будет предусматривать реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из трех федеральных проектов, определяющих задачи по промышленному экспорту, экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса и системным мерам развития международной кооперации.