Почти 100 предприятий Татарстана присоединились к нацпроекту по производительности труда

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" в Татарстане подтвердили 99 предприятий республики. При этом их количество может возрасти втрое, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и торговли.

"На сегодняшний день участниками нацпроекта являются 99 предприятий, а к 2024 году в республике планируют вовлечь в программу 351 предприятие", - говорится в сообщении министерства.

Участие предприятий в нацпроекте обеспечивает Региональный центр компетенций (РЦК), который был создан с этой целью в 2017 году. На счету РЦК числятся 44 успешно завершенных пилотных проекта на предприятиях строительства, химической промышленности, металлургии, пищевой промышленности, транспорта, машиностроения и других. Еще 16 пилотных проектов находятся в стадии реализации.

Отмечается, что заявленные проекты удалось реализовать в таких организациях, как официальный дилер ПАО "Камаз" - компания "Риат", Елабужский аккумуляторный завод, кондитерская фабрика "Акульчев", АПК "Камский", которая производит мясопродукты, производство строительной арматуры "КМК ТЭМПО", сельхозпроизводитель "Агросила. Челны-МПК", "Нижнекамскшина".

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина и рассчитан на 2019-2024 годы. Бюджет составляет 52,1 млрд рублей. Цель нацпроекта - повысить качество и конкурентоспособность продукции предприятий, квалификацию и переобучить сотрудников, сделать работу служб занятости населения комфортной для работодателей и соискателей, обеспечить эффективную занятость. Сейчас в нацпроекте участвуют около 1,9 тыс. предприятий из 50 регионов страны.