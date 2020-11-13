Гранты на обновление материально-технической базы получат 12 коррекционных школ Удмуртии

ИЖЕВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Материально-техническую базу до 2024 года обновят как минимум 12 коррекционных школ Удмуртии. Средства образовательным учреждениям направят по национальному проекту "Образование", сообщается в пятницу на сайте главы и правительства региона.

"Гранты на обновление материально-технической базы в рамках нацпроекта "Образование" получат 12 коррекционных школ в Удмуртии в 2020-2024 годах. Уже в этом году школы №39 и №79 Ижевска направили 15,6 млн рублей на обновление мастерских для уроков технологии, оборудование кабинетов педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, закупку диагностических комплектов, коррекционно-развивающих и дидактических средств обучения", - сказано в сообщении.

В школе №39, где учатся 248 человек, реализуют адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с задержкой психического развития и расстройствами аутистического спектра. Этим детям необходимо создать специальные условия и требуется коррекция нарушений коммуникативного поведения и социальной адаптации. Благодаря грантовым средствам, в школе ввели новые направления: "Обувное дело", "Столярное дело" и "Свечное дело".

Отмечается, что дети, которые будут обучаться по профилю "Обувное дело", смогут сотрудничать с обувными мастерскими. Один из индивидуальных предпринимателей готов брать их к себе на практику и в дальнейшем трудоустроить. На грант закупили необходимое оборудование - в том числе новейшую компьютерную технику, виртуальные лаборатории, электронные учебные пособия, электронные ученические микроскопы и ноутбуки.

Также новое оборудование появилось в школе №79. Теперь в швейных мастерских есть вышивальные машины с сенсорным экраном, производственные швейные машины, ручной ткацкий станок, гладильные системы и отпариватели для одежды. В столярных мастерских появились станки лазерной резки, которые обеспечивают раскрой, резку и гравировку неметаллических материалов, а в кабинете домоводства - новая бытовая техника. Возможность обучения на современном оборудовании получили 272 ребенка.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов, с 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.