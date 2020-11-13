Детские продуктовые карты начнут действовать в Ульяновской области с 1 декабря

УЛЬЯНОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Ульяновские семьи с низким доходом, в которых воспитываются дети до трех лет, смогут воспользоваться детскими продуктовыми картами для покупок в магазинах с 1 декабря. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

"Семьи Ульяновской области смогут воспользоваться детской продуктовой картой уже с 1 декабря 2020 года. Такое решение было принято губернатором Сергеем Морозовым во время встречи с многодетными семьями Димитровграда 13 ноября", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора, важно было ускорить введение этой меры поддержки в период пандемии. "Ранее планировалось вводить детские продуктовые карты с января 2021 года. Начало реализации этого проекта удалось ускорить. Кроме того, должен быть проработан вопрос участия в этом проекте большего спектра торговых сетей. Из бюджета региона мы выделим на эти цели 158 млн рублей", - привели слова Морозова в пресс-службе правительства региона.

По словам исполняющей обязанности министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Натальи Исаевой, работа по поддержке семей с детьми проводится в рамках реализации национального проекта "Демография". "Введение детской продуктовой карты позволит обеспечить полноценным питанием более 10 тыс. детей до трех лет из семей с низкими доходами. Список продуктов, которые родители смогут приобрести по карте, утвержден Министерством здравоохранения Ульяновской области. Сейчас мы проводим большую работу для того, чтобы проект стартовал уже с 1 декабря", - привели слова Исаевой в пресс-службе.

Для получения детской продуктовой карты одному из родителей нужно обратиться с заявлением и пакетом документов в отделение социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ. По карте можно приобрести адаптированные молочные жидкие или сухие смеси - заменители грудного молока, кефир и творог детский, йогурт, молоко. В перечень также вошли сухие молочные и безмолочные каши, фруктовое, овощное, мясное пюре и соки. Приобретать товары можно будет в магазинах торговой сети, с которой подписано соглашение о сотрудничестве. На данный момент участие в проекте подтвердила одна из региональных сетей, ведутся переговоры с другими компаниями.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.