В Салехарде до конца года планируют ликвидировать 38 свалок по нацпроекту

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Салехарда - административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - планируют ликвидировать 38 свалок общей площадью 3 га до конца года по нацпроекту "Экология". Об этом сообщили во вторник на официальном сайте администрации города.

"В этом году в Салехарде в рамках реализации мероприятий по охране окружающей среды нацпроекта "Экология" планируется ликвидировать 38 свалок общей площадью 3 гектара. <…> Все работы планируется завершить до конца этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства на реализацию проекта выделили из окружного бюджета, но сумма не уточняется.

В городе уже ликвидировали пять несанкционированных свалок, провели семь субботников, прибрав водоохранную зону реки Полябта в микрорайоне Удача, карьеры за полигоном твердых бытовых отходов, набережную и другие места. Общая площадь составила 3 тыс. кв. м, всего вывезли 1,2 тыс. кубометров мусора.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.