В Приангарье восстановят меньше леса в 2022 году из-за сокращения нелегальных вырубок

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Восстановление леса в Иркутской области - одном из главных лесопромышленных регионов России - в следующем году могут сократить на 15% из-за снизившегося количества нелегальных вырубок, сообщили в понедельник ТАСС в областном министерстве лесного комплекса.

В этом году специалисты высадили сеянцы и ухаживали за молодым лесом на 157,09 тыс. га, что на 7,5% больше, чем в 2020 году. Восстановление леса в прошлом году прошло на 145,3 тыс. га - на 9% больше, чем годом ранее.

"В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" в 2022 году принято задание по лесовосстановлению на площади 134,5 тыс. га", - сказал собеседник агентства.

Такое сокращение вызвано тем, что в регионе стало меньше нелегальных вырубок, пояснил он. "В целом за пять лет, с 2016 по 2020 годы, количество незаконных рубок уменьшилось в 1,3 раза: с 3,1 тыс. фактов до 2,4 тыс. фактов. Объем рубок уменьшился в 2,7 раза: с 1,1 млн куб. м в 2016 году до 415,1 тыс. куб. м в 2020 году", - отметил представитель министерства.

В то же время, по его словам, сотрудники ведомства намерены к 2024 году все же достичь требуемого в нацпроекте "Экология" стопроцентного восстановления вырубаемых и гибнущих лесов.

Создание питомников

В следующие два года в Иркутской области планируется ввести в эксплуатацию два новых тепличных комплекса, где выращивают сеянцы с закрытой корневой системой для будущего леса. Один из них будет расположен в городе Братске, его производственная мощность составит до 1,5 млн сеянцев в год. Второй создается в Братском районе, он сможет производить ежегодно до пяти млн сеянцев.

Кроме того, в 2022 году планируется разработать проектную документацию для строительства тепличного комплекса под Иркутском. На первом этапе он сможет производить в год пять млн сеянцев с закрытой корневой системой, но будет предусмотрена возможность увеличить объем вдвое. Строительство запланировано на 2023 год.

Сейчас в Иркутской области насчитывается 63 лесопитомника, которые могут выращивать ежегодно 50 млн штук сеянцев, в том числе это 11 тепличных комплексов по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой общей мощностью 10,1 млн штук сеянцев в год.

В Приангарье сосредоточено более 10% лесов страны. Наибольший урон иркутской тайге наносят природные пожары и незаконные рубки. По федеральному проекту "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология", к 2024 году площадь потерянного и восстановленного леса должна сравняться.

Нацпроект "Экология" включает несколько направлений: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.