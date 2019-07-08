Участников рынка обращения с мусором в России могут освободить от НДС

ТАСС, 8 июля. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минприроды и Федеральной антимонопольной службе рассмотреть возможность освободить все услуги по работе с коммунальным мусором от НДС. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

"Минфину России, Минприроды России и ФАС России дополнительно проработать вопрос освобождения всех услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов от налога на добавленную стоимость и представить соответствующие предложения. Минтрансу России дополнительно проработать вопрос об освобождении специализированных транспортных средств - мусоровозов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, и представить соответствующие предложения", - говорится в сообщении.

Ранее участники рынка указывали, что из-за конструкции мусоровозов с прессом даже в пустой машине может быть превышена нагрузка на одну из осей. При этом взвесить автомобиль можно только на этапе ее отправления с базы или на въезде на объект обращения с отходами.

Также вице-премьер поручил Минприроды и Минстрою обсудить возможность предоставить доступ региональным операторам к данным потребителей услуг. Об этой проблеме говорили представители Российского экологического оператора и ассоциации региональных операторов "Чистая страна": из-за отсутствия актуальной информации могли выставляться некорректные платежные квитанции, а какие-то пользователи вовсе выпадали из учета.

Дополнительно Гордеев дал указание Минприроды и Минэнерго разработать предложения по уточнению видов коммунального мусора, которые можно направлять на мусоросжигательные заводы, чтобы избежать уничтожения полезных фракций.

По итогам заседания Минприроды и Росприроднадзору предстоит создать рабочую группу для совершенствования института расширенной ответственности производителей (РОП), ведомствам нужно будет разработать дорожную карту модернизации РОП на 2019-2021 годы. Институт расширенной ответственности производителей действует в России с 2014 года. Он подразумевает, что производитель товаров, оборачивающихся на территории РФ, должен сам переработать часть своей упаковки, вышедшей из употребления, поручить это специализированной компании или заплатить за нее государству экологический сбор. Участники рынка выражали мнение, что сейчас этот институт в России представляет атавизм, поскольку норматив и ставка сбора слишком низкие, чтобы подталкивать производителей к организации переработки отходов. К тому же до 30 мая 2019 года не было ответственности за нарушения принципов РОП.

Мусорные контейнеры в РФ пересчитают

Гордеев поручил Минприроды и ФАС проработать возможность установить на федеральном уровне методику расчета плотности твердых коммунальных отходов. Она понадобится, когда на объектах обращения с мусором нет рабочих весов.

Минприроды, Минстрою и ФАС совместно Российским экологическим оператором нужно подготовить доклад о состоянии парка мусорных контейнеров, должно быть отображено наличие баков для раздельного накопления отходов в каждом субъекте РФ. Гордеев ждет от этих ведомств предложения о целесообразности определить региональных операторов ответственными за закупку контейнеров.

Также Минприроды предстоит сделать доклад о результатах реформы мусорной отрасли в РФ по итогам полугода.

Реформа по работе с мусором стартовала в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль транспарентной, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".

К апрелю 2019 года в реформу вошли 72 из 85 субъектов РФ, 11 регионов отставали, а Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года. По данным Минприроды, сейчас затруднения в реализации проекта испытывают десять субъектов.