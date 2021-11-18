В Бурятии более 370 работников сферы культуры пройдут курсы повышения квалификации

УЛАН-УДЭ, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники учреждений культуры Бурятии - более 370 человек - пройдут до конца 2021 года курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Об этом сообщили ТАСС в четверг в Минкультуры республики.

"В этом году у нас 379 работников культуры и искусства проходят курсы повышения квалификации в рамках национального проекта, в том числе на базе ведущих федеральных вузов. К сожалению, санитарно-эпидемиологические ограничения не позволяют поддерживать профессиональное общение полностью в очном формате, но дистанционный формат обучения имеет и свои плюсы - это возможность более широкого охвата слушателей и общения со спикерами из других, порой очень отдаленных населенных пунктов", - отметили в министерстве.

Обучение проходят сотрудники республиканских учреждений культуры, сотрудники отделов культуры, районных домов культуры, библиотек. Участники курсов не только слушают лекции, но и делятся опытом между собой. Например, о работе модельных библиотек, о реализации национального стандарта краеведческой деятельности. Квалификацию повышают по проекту специалисты разного возраста и с разным стажем работы.

"Куры повышения квалификации проводятся также на базе Центров непрерывного образования, в республиканских и муниципальных методических центрах. До конца 2024 года обучение должны пройти более 1,5 тыс. специалистов", - рассказала ТАСС министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Всего до 2023 года Бурятия получит по нацпроекту "Культура" более 400 млн рублей. В плане - обучение специалистов, строительство и ремонт сельских домов культуры, открытие модельных библиотек и виртуальных концертных залов, обеспечение детских школ искусств музыкальными инструментами.

Национальный проект "Культура" - один из нацпроектов в РФ на период с 2019 по 2024 годы. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".