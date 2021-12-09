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Новым оборудованием оснастят 18 музеев в Хабаровском крае

В этих целях в 2022 году предусмотрены субсидии в размере 23,5 млн рублей

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Муниципальные музеи в Хабаровском крае в будущем году получат новое оборудование в рамках нацпроекта "Культура". Об этом ТАСС сообщила начальник отдела музейно-библиотечной деятельности Минкультуры региона Елена Алферова.

"На 2022 год предусмотрено 23,5 млн рублей для технического оснащения 18 муниципальных музеев в 15 муниципальных образованиях края", - сказала Алферова.

Субсидии предоставят местным бюджетам на приобретение оборудования для экспозиционно-выставочной деятельности, фондового оборудования для сохранности и хранения музейных предметов, на закупку автоматизированных билетных систем, системы учета музейных предметов. Помимо этого, по словам Алферовой, средства пойдут на оборудование для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее средства на оснащение музеев не предоставляли. Оборудование в учреждениях постепенно обновляли за счет муниципальных и краевого бюджетов. "В будущем году музеи получат возможность обеспечить хранение музейных предметов на современном уровне, обновить выставочно-экспозиционное оборудование, улучшить технические возможности предоставления услуг для населения", - отметила Алферова.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране.

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