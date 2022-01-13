В Нижегородской области за три года создали 17 модельных библиотек

ТАСС, 13 января. /ТАСС/. Власти Нижегородской области создали за три года 17 модельных библиотек по нацпроекту "Культура". Об этом сообщается на сайте правительства области.

"Нижегородская область стала лидером по количеству библиотек, модернизированных в рамках нацпроекта "Культура" с 2019 года. Рейтинг регионов представило Министерство культуры Российской Федерации. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, за три года в регионе было создано 17 библиотек нового поколения. [В том числе] в 2021 году девять муниципальных библиотек было модернизировано по модельному стандарту", - говорится в сообщении.

По словам Никитина, обновленные библиотеки становятся центрами притяжения для людей всех возрастов, интеллектуальными образовательными центрами. В библиотеках провели капитальный и косметический ремонт, пополнили книжный фонд, обновили компьютерную и оргтехнику.

В рамках модернизации многие процессы удалось автоматизировать. Например, в ряде модельных библиотек теперь можно взять и сдать книги самостоятельно. Также здесь предусмотрены автоматизированные рабочие места для пользователей и электронные читательские билеты.

В этом году модернизируют еще шесть библиотек - библиотеку им. Б.П.Корнилова в г.о.Семеновский, библиотеку им. А.С.Пушкина в Большом Болдине, библиотеку им. Л.Н.Толстого в Дзержинске, библиотеку в Мулине Володарского района, центральную детскую библиотеку в Заволжье и детскую библиотеку им. М.Горького в Нижегородском районе областного центра.