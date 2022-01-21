Власти Забайкалья создадут первую в крае школу креативных индустрий в 2022 году

ЧИТА, 21 января. /ТАСС/. Министерство культуры Забайкальского края к 1 сентября 2022 года откроет в Чите первую в регионе школу креативных индустрий по нацпроекту "Культура", сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Юные жители Забайкальского края смогут осваивать современные творческие профессии в школе креативных индустрий, которая откроется в Чите 1 сентября. На ее создание будет направлено более 46 млн рублей из федерального и краевого бюджетов по национальному проекту "Культура". Новое учреждение, которое станет частью краевого училища культуры, будет включать три отделения - звукорежиссура и звуковой дизайн, анимация и 3D-графика, электронная музыка", - говорится в сообщении.

Как уточнила глава Минкультуры Забайкалья Ирина Левкович, в школе смогут бесплатно заниматься подростки от 12 до 18 лет, которые пройдут конкурсный отбор.

"Продолжительность курса составит два года. Ребят научат создавать проекты в сфере фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры, современной электронной музыки и других. Школа креативных индустрий будет хорошим трамплином для подготовки первоклассных специалистов в области современных технологий, которые очень нужны учреждениям культуры нашего края", - сказала Левкович.

В сентябре 2021 года Мишустин впервые утвердил федеральную Концепцию развития творческих (креативных) индустрий в России до 2030 года. К креативным индустриям относят дизайн, искусство, IT, музыку и саунд-дизайн, науку и технологии, телевидение, моду, образование, маркетинг, разработку игр и компьютерную графику, издательское дело и журналистику, новые медиа, кино, архитектуру и урбанистику. К 2030 году в стране должно открыться 228 школ креативных индустрий.

Нацпроект "Культура", который был запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина 1 января 2019 года, рассчитан до 2030 года и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Целями нацпроекта являются создание возможности для развития талантов, увеличение доли вовлеченных в добровольчество жителей до 15%, а также увеличение числа посетителей на культурных мероприятиях втрое по сравнению с 2019 годом.