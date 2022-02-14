В Благовещенске началась реконструкция областного дома народного творчества

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Работы по реконструкции здания, которое является объектом историко-культурного наследия, начались в Благовещенске, в нем располагаются коллективы Амурского областного дома народного творчества. Реконструкция проводится в рамках национального проекта "Культура", сообщила в понедельник пресс-служба правительства Амурской области.

"В Благовещенске стартовала реконструкция АОДНТ. Работы будут проведены в рамках национального проекта "Культура". <…> Цена контракта - более 770 млн рублей", - говорится в сообщении.

Планы по реконструкции здания, которое было построено в 1901 году в центральной части Благовещенска, появились еще в 2014 году. Здание является объектом историко-культурного наследия, до декабря 2024 года здесь будут заменены инженерные коммуникации, проведен ремонт внутренних помещений и лестничных пролетов, обновлена кровля и фасад здания. На реконструкцию и оснащение современным оборудованием из федерального бюджета выделено более 400 млн рублей, еще более 600 млн рублей - из бюджета области.

"Благодаря национальному проекту "Культура", который реализуется в Амурской области с 2019 года, нам удается ежегодно модернизировать учреждения культуры в разных районах области. Так, в этом году продолжится реализация трех региональных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура", будут модернизированы еще восемь библиотек", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".